Uppgifter: Barça förlänger med Gerard Martin

Gerard Martín har vuxit ut till en viktig pusselbit i Hansi Flicks lagbygge.

Enligt uppgifter från Marca vill FC Barcelona säkra upp den mångsidige försvararen på ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Trots att 22-årige Gerard Martíns nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2028 vill Barcelonas ledning agera i förtid. Enligt den italienske transferjournalisten Matteo Moretto planerar den katalanska storklubben att inom kort inleda förhandlingar om ett nytt och förbättrat kontrakt.

Anledningen är spaniorens starka utveckling och allt större förtroende under tränaren Hansi Flick. Martín har under säsongsinledningen noterats för sex framträdanden i alla tävlingar. Spelarens flexibilitet att både kunna spela vänsterback och mittback uppges värderats högt av tränarstabben.

Barcelona ser förlängningen som ett led i sin strategi att säkra klubbens unga talanger och skapa långsiktig arbetsro kring truppen.