Faqa kan göra startdebut i derbyt: ”Bara att göra sitt bästa”

Han har tillhört AIK:s A-lag sedan 2022.

I dag kan Ahmad Faqa göra allsvensk startdebut – i derbyt mot Hammarby.

– Om det blir så är det bara att göra sitt bästa, säger mittbacken till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha flyttats upp till AIK:s A-lag under våren 2022 har Ahmad Faqa, 23, varit utlånad till fyra olika klubbar.

Totalt sett står han noterad för spel i 14 tävlingsmatcher för ”Gnaget”. Av dessa har han startat en, borta mot Kubikenborgs IF i kvalet till Svenska cupen 2024.

I dag, söndag, kan den efterlängtade startdebuten i allsvenskan bli verklig. Inför derbyt mot Hammarby dras nämligen de svartgula med flera skador på mittbackspositionen där Ibrahim Cissé och Fredrik Nissen inte är uttagna i truppen samtidigt som Sotirios Papagiannopoulos status är osäker.

Huruvida det blir Faqa som startar på 3Arena återstår att se.

– Det vet jag inte, förklarar han för Expressen.

– Men om det blir så är det bara att göra sitt bästa och försöka vinna matchen, fortsätter han.

”Det är AIK och vi går dit för att vinna”

Om startdebuten skulle komma i derbyt mot Hammarby beskriver han det som ”en dröm”.

– Det går ju inte att inte tänka på det. Man är människa. Jag tror att alla människor tänker så. Men det är en vanlig match. Jag har spelat fotboll sen jag varit liten. Det är derby, det är AIK och vi går dit för att vinna, avslutar han.

Matchen mellan Hammarby och AIK har avspark klockan 14.00.