Fast i frysboxen: ”Hoppas att jag får min chans”

Michael Martin har återvänt till IK Sirius men någon speltid har det inte blivit.

Mittfältaren hoppas kunna övertyga Andreas Engelmark om att han förtjänar att få chansen.

– Jag hoppas att jag får min chans så får vi se vad som händer, säger han till UNT.

Michael Martin spenderade ett år på lån hos FC Emmen, men sedan i somras här han tillbaka hos IK Sirius.

Någon speltid har det dock inte blivit för mittfältaren som är fast i frysboxen.

– Det är en tuff situation för mig just nu. Jag tränar hårt varje dag och vill stanna här i Sirius och hjälpa laget. Jag hoppas att jag får min chans så får vi se vad som händer, säger han till UNT.

Kring huruvida han varit nära att lämna svarar han följande:

– Det är en bra fråga och det är en tuff situation. Jag får kanske prata med Jonathan (Ederström) om jag ska stanna eller lämna. Jag vet inte än.

25-åringen har kontrakt med IK Sirius över säsongen 2028.