Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång 20!

Här är de bästa spelarna i omgång 20. Foto: Bildbyrån.

Den 20:e omgången av allsvenskan inleddes under lördagen när Malmö FF pulvriserade Halmstads BK på bortaplan, och en kvartett av himmelsblå spelare dominerade matchen fullständigt. Senare under lördagen vann IFK Norrköping för första gången efter tre segerlösa matcher när IF Elfsborg var på besök. David Andersson i ”Peking”-målet storspelade och såg till att hemmalaget fick fira tre välbehövliga poäng, men insatsen räckte inte hela vägen till en plats i veckans FD-elva.

Omgången rullade vidare under söndagen när Sirius vann målkalaset mot Brommapojkarna på Grimsta, med den tidigare BP-spelaren Oscar Krusnell i spetsen. IFK Göteborg tog tredje raka segern i klassikermötet med AIK och Tobias Heintz låg bakom allt offensivt för ”Blåvitt”.

Söndagseftermiddagen bjöd på tre rafflande matcher. Gais chockade Hammarby och vann på 3Arena efter ett sent mål av Edvin Becirovic, men bäst på plan var den offensive mittfältaren Amin Boudri, som låg bakom segermålet, och Mergim Krasniqi i Gais-målet. Samtidigt räddade Mjällby en poäng mot Djurgården efter ett kvitteringsmål på övertid, och serieledaren drar ifrån i toppen av tabellen.

Öster tog sig upp på säker mark i tabellen efter en 2–0-seger borta mot Häcken, som inte har vunnit på fem raka allsvenska matcher.

Omgången avslutades med ett riktigt ångestmöte när jumbon IFK Värnamo tog emot nästjumbon Degerfors. Måstematchen slutade med en hemmaseger efter en monsterinsats av Värnamos inlånade Elfsborgs-försvarare Rufai Mohammed, och spänningen i botten av tabellen lever för fullt.

Omgångens elva:

Mergim Krasniqi – Tatu Varmanen, Rufai Mohammed, Colin Rösler, Oscar Krusnell – Otto Rosengren, Kolbeinn Thórdarson – Taha Ali, Amin Boudri, Tobias Heintz – Daníel Gudjohnsen.