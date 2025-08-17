Blåvitt sänkte AIK – Heintz stor hjälte

Tobias Heintz blev stor matchhjälte mot AIK.

IFK Göteborg-stjärnan sänkte rivalen med dubbla mål på Gamla ullevi.

Det spelas klassikermöte i allsvenskan. IFK Göteborg som kommer från en derbyseger mot Gais tar emot ett AIK som nyligen åkt ur Conference League.

Matchen inleddes intensivt när AIK:s Aron Csongvai redan efter sex minuter tog ett gult kort.

Nästa händelse uppstod i mitten av den andra halvleken när bortalaget ropade på straff. Detta då anfallaren Erik Flataker ramlat i Blåvitts straffområde.

Några minuter senare slog hemmalaget till. Tobias Heintz hittade ned i AIK-keeperns vänstra gavel och tog ledningen med 1–0.

Strax innan halvtid valde AIK-tränaren Mikkjal Thomassen att byta ut 18-årige Yannick Geiger som såg ut att ha problem. Johan Hove ersatte honom.

– Vi har flera chanser att göra mål. Vi har massa lägen att få till avslut offensivt. Det är där det brister. Vi har två-tre lägen innan de får till sitt 1-0-mål. Sen är vi för dåliga i omställningarna där vi inte är tillräckligt skarpa, säger AIK-kaptenen till HBO Max i halvtid.

I den andra halvleken ersatte Taha Ayari Dino Besirovic i AIK.

I den andra halvleken utökade Blåvitt även denna gång genom Tobias Heintz. AIK skulle komma att svara bara minuter senare när Thomas Isherwood smällde in reduceringsmålet på en hörna.

Reduceringsmålet räckte dock inte hela vägen för AIK, som fick se sig besegrat av ”Blåvitt” i Göteborg.

I matchens sista sekvens fick Aron Csongvai sitt andra gula kort och blev därmed utvisad.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Kruse, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger.

AIK: Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Edh, Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina, Flataker, Geiger