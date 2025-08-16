MFF tog klar seger – körde över Halmstads BK

Den 20:e allsvenska omgången inleddes under lördagen.

Detta då Halmstads BK tog mot Malmö FF på Örjans Vall.

Matchen slutade 4–0 till bortalaget.

Redan från start i matchen på Örjans Vall tog bortalaget hand om bollinnehavet och började försöka söka ytor i HBK:s backlinje.

Den första stora chansen skapade bortalaget i den 13:e matchminuten, då Hugo Bolin fick bollen i boxen, vände upp och sköt på en täckande Tim Erlandsson i HBK-målet.

Ett par minuter senare kom matchens första mål, från de för dagens rosa-klädda MFF. Otto Rosengren slog in en hörna där den långa Daniel Gudjohnsen nådde högst och prickade in 1-0.

Med 25 minuter på klockan snodde Yannick Agnero åt sig en mindre bra slagen passning från MFF-spelare och kom till ett bra läge. Precis innan detta gjordes han ner i straffområdet, men utan aktion från domare Aganovic.

Tio minuter innan pausvila skulle MFF utöka sin ledning, då Colin Rösler dunkade dit tvåan på en retur från nära håll.

Malmö FF var dock inte färdiga där i den första halvleken, före precis före paus så utökades ledningen till 3–0 då Taha Ali stötte in bollen efter ett fint inspel från Jens Stryger Larsen.

Bortalaget fortsatte i samma takt i början av den andra halvleken och för tredje gången denna lördag så slog man till på en hörna, detta då Sead Haksabanovic petade in 4–0 i den 53:e minuten.

Halmstads BK skapade sina två bästa chanser efter att lite mer än en timme spelats, men vid båda tillfällen stod Robin Olsen för fina räddningar.

Kort därefter fick MFF välkomna in ett nyförvärv på plan, detta då Salifou Soumah kom in istället för Sead Haksabanovic.

Tempot i matchen gick ner någorlunda under de avslutande 20 minuterna och några ytterligare mål bjöds det inte på, utan slutresultatet blev 4–0 till Malmö FF.

De regerande mästarna studsade med andra ord tillbaka efter den tunga förlusten mot FC Köpenhamn tidigare i veckan.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson; Kurtulus, Gregor, Olsson – Boman, Ascone, Allansson, Kaib – Granath, Agnero, Mohammed.

Malmö FF: Olsen; Stryger, Rösler, Djuric, Karlsson – Ali, Skogmar, Rosengren, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen.