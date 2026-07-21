FD-ELVAN – Omgång 13: Tar plats för fjärde gången

Tredje omgången efter VM-uppehållet är färdigspelad och vi har snart nått halvvägs av allsvenskan.

Som vanligt tar FD ut omgångens lag och det är dubbla AIK- och Hammarby-namn med efter segrarna i Stockholm samtidigt som Robbie Ure närmar sig Isak Bjerkebos rekordnotering.

Foto: Bildbyrån

Elis Jäger, Västerås SK

Har varit en av seriens bästa målvakter den gångna säsongen, men ironiskt nog inte kommit med i FD-elvan förrän nu. Alltid har det varit någon annan som varit liiite bättre, men efter hållna nollan på Strandvallen när nykomlingen VSK tog en blytung poäng borta mot Mjällby är 20-årige Nyköpingssonen väl värd platsen mellan stolparna.

***

Sebastian Lagerlund, Örgryte IS

23-årige doldisen som kom från Utsikten inför säsongen gjorde nu mot Djurgården sin blott tredje 90-minutare i försvaret och var klockren när nykomlingen spelade 0-0 och därmed tog en viktig poäng mot topplaget från Stockholm.

Mohamed Soumah, IK Sirius (2)

Gjorde det så oerhört viktiga 1-0-målet borta mot Elfsborg med tio minuter kvar i helgen. Landslagsspelaren för Guinea har varit en succévärvning sedan han i vintras kom från belgiska storklubben Genk och vinner Uppsalalaget SM-guld är Soumah den defensivt viktigaste orsaken till det.

Rockson Yeboah, IFK Göteborg (2)

Han blandar och ger i årets allsvenska, spexige Rockson. Men nu i 2-1-viktorian mot BP gjorde han det viktiga 1-0-målet och är nyttig med sin fysik i ett ungt och aningen tanigt Blåvitt.

***

Montader Madjed, Hammarby IF (2)

Har visat strålande form under Henrik Rydström efter VM-uppehållet. Bajen har tre raka segrar under nya tränaren och Madjed är ständigt på spelhumör. Två mål i 4-0-krossen mot Degerfors som förrätt till VM-finalen i söndags.

Carl Gustafsson, Kalmar FF

Den redan så hyllade 26-åringen fortsätter vara nykomlingens viktigaste centrala pusselbit. Nätade i 2-2-matchen mot MFF och skulle mycket väl kunna kunna spela i himmelsblått eller annan allsvensk toppklubb.

Taha Ayari, AIK (2)

När Bersant Celina, Zadok Yohanna och Erik Flataker alla lämnat Gnaget har lagets unga spelare i stället växlat upp. Taha Ayari är en av dessa. I omstarten borta mot Blåvitt var han riktigt bra och likaså nu hemma mot Gais med ett mål och en hockeyassist i 2-0-segern.

Victor Lind, Hammarby IF (3)

Ser likt Madjed ut att trivas utomordentligt under Rydström och svarade för dubbla assist mot Degerfors i helgen.

***

Gustav Lindgren (2), BK Häcken

Succévärvet från Peterborough United fortsätter näta i årets allsvenska. Sjätte och sjunde målet kom när Lindgren sänkte HBK i 2-0-segern på Örjans Vall.

Robbie Ure, IK Sirius (4)

Två nya mål när skotten blev matchhjälte borta mot Elfsborg och har sedan allsvenska omstarten gjort sju mål på tre matcher. Uppe på 14 totalt och kommer med för fjärde gången i årets FD-elva. Därmed närmar han sig lagkamrat Isak Bjerkebo som kommit med hela sex gånger – samtliga under vårsäsongen.

Kevin Filling, AIK

Likt Ayari tagit ett större ansvar sedan Celina, Yohanna och Flataker lämnat. Fint förarbete fram till Ayaris 1-0-mål i helgen och satte sedan själv 2-0. Känns nu självskriven som AIK:s nia – och då är han alltså född 2008.