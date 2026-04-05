Filip Beckman missar premiären för Gais

Gais har släppt matchtruppen till premiären mot Djurgården.

Mittbacksgiganten Filip Beckman är inte uttagen.

Gais tar emot Djurgården i den allsvenska premiärmatchen. Göteborgsklubben har presenterat sin trupp till matchen och det bekräftas ett avbräck.

Mittbacken Filip Beckman missar drabbningen mot Djurgården. 23-åringen vilas på grund av ”säkerhetsskäl”.

Värt att notera är att lagets stjärna Gustav Lundgren är uttagen. Den svenska landslagsyttern skadade sig under försäsongen men gjorde ett inhopp i Sveriges playoff-final mot Polen tidigare i veckan.

Det finns 21 spelare uttagna i Gais trupp vilket innebär att ett namn kommer att strykas.

Gais trupp

Matteo de Brienne, Oskar Ågren, Robin Wendin Thomasson, August Wängberg, Joackim Fagerjord, William Milovanovic, Gustav Lundgren, Henry Sletsjøe, Rasmus Niklasson Petrovic, Robin Frej, Kees Sims, Max Andersson, Frosti Thorkelsson, Kevin Holmén, Samuel Salter, Shalom Ekong, Anes Cardaklija, Jonas Lindberg, Mohamed Bawa, Oscar Pettersson, Andreas Hermansen