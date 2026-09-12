Jordan Larsson räddade poäng – första målet i Saudiarabien

Jordan Larsson har presenterat sig för sin nya klubb.

Under fredagens gjorde svensken sitt första mål för Al-Ettifaq.

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Efter en utdragen transfersaga under sommaren fick Jordan Larsson slutligen till sin flytt från FC Köpenhamn till saudiska Al-Ettifaq. Nu har svensken också skrivit in sig i målprotokollet för sin nya klubb.

Under fredagen ställdes Al-Ettifaq mot Al-Qadisiyah på bortaplan. I den 58:e minuten fick Larsson hoppa in i och med fem minuter kvar räddade anfallaren en poäng när han tryckte in 3–3.

Lagets första mål i matchen gjordes av en annan svenskbekanting, nämligen den tidigare AIK-spelaren Bersant Celina som anslöt till klubben under sommaren. Det var även hans första mål för den saudiska klubben.

Efter sju spelade omgångar spelade ligger Al-Ettifaq sjua i den saudiska högstaligan.