Utbytt i paus – ger lugnande besked: ”Mer positivt än negativt”

SOLNA: Lukas Bergquist kastade in handduken i paus mot VSK.

Men någon allvarlig skada rör det sig inte om för AIK:s vänsterback.

– Vi får ta det imorgon på träningen och se hur det känns, säger han efter matchen.

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Lukas Bergquist blev liggande efter en situation i AIK:s egna straffområde under den första halvleken mot Västerås SK. Efter behandling från läkarteamet kunde han hoppa in i matchen igen.

Men när den andra halvleken skulle dra igång var vänsterbacken inte med. Istället fick Eskil Edh hoppa in. Efter matchen, som VSK vann med 4–1, ger däremot Bergquist lugnande besked.

– Jag fick en känning i knäet redan innan situationen. Sen fastande jag i benet på något sätt och fick ont. I den andra halvleken kände vi att det inte var värt att riskera någonting.

Trots att smärtan sitter i knäet, en notmalt känslig kroppsdel när det kommer till skador, menar Bergquist att det inte rör sig om något allvarligt.

– Det har varit många matcher med mycket belastning. Det fick bli en ispåse och ett isbad, sen lite match och vila. Men det var mer positiva än negativa besked så vi får ta det imorgon på träningen och se hur det känns.

AIK har sedan tidigare en lång skadelista att förhålla sig till. Mot VSK sakandes Kevin Filling, Taha Ayari, Ibrahim Cissé, Sotirios Papagiannopoulos, Stanley Wilson och Charlie Pavey – bara för att nämna några.