Åström: ”Diskuteras skarpa namn – inom tre-fyra veckor”

Uefa letar efter en motkandidat till Gianni Infantino. SvFF-basen Simon Åström bekräftar att arbetet går framåt.

– Det har funnits en stor enighet i de möten vi haft så här långt, säger han till Svenska Dagbladet.

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Uefa hotade med att bojkotta samtliga av Fifa turneringar när det blev känt att organisationen hade planer på att bolagisera VM. Trots att Fifa meddelade att man skrotat planerna står Uefas bojkott fast. ”Villkoren är inte uppfyllda”.



Totalt har bara 14 nationsförbund aktivt meddelat att förtroendet för Fifa-presidenten Gianni Infantino, 13 av dem ingår i Uefa. Ett av förbunden som tagit ställning är det svenska – Simon Åström lät i veckan meddela att SvFF tillsammans med Uefa skulle arbeta för att ta fram en motkandidat till Infantino.



Nu kommer en uppdatering. I en intervju med Svenska Dagbladet berättar Åström om arbetet och menar att ett konkret namn inte är långt bort från att offentliggöras.



– Jag vågar inte svara på det, jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmsta 3-4 veckorna. Det är många delar som ska klaffa innan man kan kliva fram med ett namn.



Ordföranden flaggar däremot för att det fortfarande finns möjlighet att ännu fler namn kommer att diskuteras, även om arbetet redan är långt gånget.



– Det diskuteras skarpa namn just nu, men det funderas fortfarande kring möjliga andra tänkbara namn, säger Åström.



Hela listan: De stöttar inte Gianni Infantino

England

Wales

Sverige

Finland

Serbien

Kroatien

Albanien

Grekland

Tyskland

Danmark

Norge

Nederländerna

Rumänien

Jordanien

Källa: The Independent.