Mörkret fortsätter för Fenger – utanför Blåvitts trupp igen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Max Fenger har dragits med skadeproblem hela säsongen. När IFK Göteborg ställs mot Kalmar FF hemma på Gamla Ullevi finns dansken inte med.
För andra matchen i rad är han utanför truppen.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
Ända sedan Max Fenger var sjuk i vintras har han haft svårt att hitta formen. Tidigare i veckan hade han åkt på ett nytt bakslag och menade att det grundar sig i den virusinfektion som drabbade honom inför säsongen. Då var beskedet från IFK Göteborgs chefstränare Joachim Björklund att Fenger skulle ta ett steg tillbaka träningsmässigt.
I torsdags fanns dansken inte med i den blåvita trupp som tog sig an Gent hemma på Gamla Ullevi i kvalet till Uefa Conference League. Idag finns han inte heller med, när Blåvitt ställs mot Kalmar FF i Allsvenskan.
Klubben meddelar att 25-åringen gått in i en återhämtningsperiod och att han inte kommer att delta i kollektiv träning tills vidare. Max Fenger står fortfarande utan mål och assist i Allsvenskan 2026.
På IFK Göteborgs skadelista finns även Arbnor Mucolli och Gabriel Ersoy sedan tidigare.
Hela truppen mot Kalmar
- Viktor Andersson
- Elis Bishesari
- August Erlingmark
- Rockson Yeboah
- Jonas Bager
- Hjörtur Hermannsson
- Sebastian Clemmensen
- Sam Larsson
- Saidou Alioum
- Tobias Heintz
- David Kruse
- Filip Ottosson
- Alexander Jallow
- Felix Eriksson
- Leo Radakovic
- Noah Tolf
- Kolbeinn Thordarson
- Oliver Månsson
- Alfons Borén
- Issaka ”Baba” Seidu
- Adam Bergmark Wiberg
- Tiago Coimbra
Den här artikeln handlar om: