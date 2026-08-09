Mörkret fortsätter för Fenger – utanför Blåvitts trupp igen

Max Fenger har dragits med skadeproblem hela säsongen. När IFK Göteborg ställs mot Kalmar FF hemma på Gamla Ullevi finns dansken inte med.

För andra matchen i rad är han utanför truppen.

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Ända sedan Max Fenger var sjuk i vintras har han haft svårt att hitta formen. Tidigare i veckan hade han åkt på ett nytt bakslag och menade att det grundar sig i den virusinfektion som drabbade honom inför säsongen. Då var beskedet från IFK Göteborgs chefstränare Joachim Björklund att Fenger skulle ta ett steg tillbaka träningsmässigt.



I torsdags fanns dansken inte med i den blåvita trupp som tog sig an Gent hemma på Gamla Ullevi i kvalet till Uefa Conference League. Idag finns han inte heller med, när Blåvitt ställs mot Kalmar FF i Allsvenskan.



Klubben meddelar att 25-åringen gått in i en återhämtningsperiod och att han inte kommer att delta i kollektiv träning tills vidare. Max Fenger står fortfarande utan mål och assist i Allsvenskan 2026.



På IFK Göteborgs skadelista finns även Arbnor Mucolli och Gabriel Ersoy sedan tidigare.



Hela truppen mot Kalmar