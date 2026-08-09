De Pauls fina gest: Hyllade Messi efter tragedin

Lionel Messis pappa har gått ur tiden. Då hyllades den argentinska världsstjärnan i Inter Miamis League Cup-match.

Av lagkamraten och landsmannen Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul. Foto: Bildbyrån

Igår kom det tragiska beskedet att Lionel Messis pappa, Jorge, har somnat in. 68-åringen hade haft en tids sjukdom, och dödsbeskedet ledde till att Lionel Messi stod över League Cup-mötet där Inter Miami ställdes mot Monterrey.



Men argentinaren fick en huvudroll ändå, tack vare landsmannen och kompisen Rodrigo De Paul. Mittfältaren blev målskytt efter en halvtimme och passade då på att hedra Messi.



De Paul tog av sig tröjan för att visa upp den Messi-tröja som han haft under matchtröjan. Han formade även händerna till ett hjärta.



Inter Miami förlorade sedan matchen med 2–1.