Flyttryktade MFF-duon saknades på träning

Nils Zätterström och Ricardo Friedrich uppges båda vara nära att lämna MFF.

Fotbollskanalen rapporterar att duon saknades på dagens träning.

Fabrizio Romano skrev i dagarna att Nils Zätterström värvas till Sheffield United. Ännu är inget bekräftat men mittbacken saknades på dagens MFF-träning enligt Fotbollskanalen.

Det gjorde även Ricardo Friedrich. Målvakten ska vara nära en flytt till HJK i finska ligan, men brassen är likt Zätterström fortsatt MFF-spelare på pappret.

På torsdag spelar Malmö FF det första av två playoffmöten till Europa League mot tjeckiska Sigma.