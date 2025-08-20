Flyttryktade MFF-duon saknades på träning
Nils Zätterström och Ricardo Friedrich uppges båda vara nära att lämna MFF.
Fotbollskanalen rapporterar att duon saknades på dagens träning.
Fabrizio Romano skrev i dagarna att Nils Zätterström värvas till Sheffield United. Ännu är inget bekräftat men mittbacken saknades på dagens MFF-träning enligt Fotbollskanalen.
Det gjorde även Ricardo Friedrich. Målvakten ska vara nära en flytt till HJK i finska ligan, men brassen är likt Zätterström fortsatt MFF-spelare på pappret.
På torsdag spelar Malmö FF det första av två playoffmöten till Europa League mot tjeckiska Sigma.
