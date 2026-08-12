Följde drabbningarna mot Chelsea: ”En match som hela Skandinavien såg”

STOCKHOLM: Sander Ringberg har spenderat hela karriären i de lägre norska divisionerna.

Nu står han plötsligt i Djurgårdens färger.

– När en så stor klubb hör av sig så fanns det inget annat alternativ än att skriva på, säger norrmannen.

Foto: Djurgården Fotboll (skärmdump)/ Bildbyrån

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Den nyss fyllda 27-åringen Sander Ringberg har fått till den stora flytten till allsvenskan och Djurgårdens IF. Detta efter att ha spenderat hela karriären i de lägre serierna i Norge.

Det fanns ingen som helst tvekan på att tacka ja när blåränderna började visa intresse.

– Jag har absolut haft möjlighet att gå upp någon division i Norge. Men det är klart att mindre klubbar i Norge inte är lika spännande som Djurgården. Så när en så stor klubb hör av sig så fanns det inget annat alternativ än att skriva på. Svaret blev snabbt ja, säger norrmannen.

Trots att Ringberg aldrig spelat högre upp än den norska tvåan har han kunnat leva som professionell fotbollsspelare sedan han var 19 år gammal. I den norska tredjedivisionen, där han värvades ifrån, är det dock mer regel än undantag att spela som amatör.

– Där jag har spelat har det funnits pengar. Alla har inte kunnat göra det, men för mig har det gått. Jag har inte känt mig stressad att lämna. Jag har haft bud från andra klubbar i Norge, men det har inte varit många bud som varit från den perfekta klubben med bra faciliteter och som även varit utomlands. Det var det som gjorde valet (att komma till Djurgården) enkelt.

Hyllar Tobias Gulliksen

Djurgårdens kanske stoltaste ögonblick de senaste åren kom i samband med Conference League-semin mot Chelsea förra våren. Även Sander Ringberg satt bänkad när blåränderna tog emot den engelska storklubben.

Det gjorde inte direkt valet att skriva på för Djurgården svårare.

– När man kommer från Norge och är uppväxt med skandinavisk fotboll så känner man till Djurgården. Det var en match som hela Skandinavien såg. Att se Tobias Gulliksen spela mot de stora killarna, det var häftigt.