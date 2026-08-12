Uppgifter: Svenske stjärnan klar för ny klubb

Niclas Eliasson, 30, lämnar grekiska AEK.

Enligt uppgifter är han klar för Internacional i Brasilien.

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Tidigare i veckan kom rapporter om att svenske Niclas Eliasson är på väg bort från grekiska AEK. 30-åringen uppgavs vara nära en flytt till Internacional i Brasilien.

Nu uppger sajten UOL att affären är klar. Eliasson ska ha skrivit på för Internacional under onsdagen och det rör sig om ett låneavtal på ett år. Affären sägs landa på 300 000 euro (3,3 miljoner kronor) plus en köpoption på 3 miljoner euro (33 miljoner kronor).

Eliasson väntas resa ner till Brasilien de närmaste timmarna för att genomföra läkarundersökningen.

Den svenske högerspringaren har spelat i klubbar som Nimes, Bristol City, AIK, Falkenberg och IFK Norrköping. Han har dessutom gjort nio landskamper för Sverige.