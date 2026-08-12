JUST NU: Blåvitt säljer Rockson Yeboah – till La Liga-klubb

Rockson Yeboah, 22, lämnar IFK Göteborg.

Mittbacken säljs till La Liga-klubben CA Osasuna.

Rockson Yeboah. Foto: Bildbyrån

Rockson Yeboah anslöt till IFK Göteborg sommaren 2024. Den ghananske mittbacken har gjort totalt 47 framträdanden i Blåvitt.

Nu meddelar IFK att Yeboah säljs till Osasuna i La Liga.

– När jag kom hit var det inte många som visste vem Rockson Yeboah var. Nu får jag chansen att spela i Spanien, så jag tycker att jag har gjort någonting rätt, säger Yeboah på Blåvitts hemsida och fortsätter:

– Men framför allt är jag väldigt tacksam. IFK Göteborg gav mig chansen, trodde på mig och har hjälpt mig att utvecklas varje dag. Jag har fått spela inför fantastiska supportrar och representera en väldigt stor klubb. Blåvitt kommer alltid att betyda mycket för mig.

IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson om försäljningen:

– Först och främst ska scoutingteamet ha stor kredd för arbetet med Rockson. De såg potentialen tidigt och sedan har våra tränare gett honom möjligheten, haft tålamod och trott på honom. Rockson själv har tagit vara på chansen och lagt ner ett stort arbete för att hela tiden bli bättre.

Osasuna meddelar att de betalar tre miljoner euro (33 miljoner kronor) för 22-åringen. Kontraktet är skrivet till 2031 och innehåller en utköpsklausul på 30 miljoner euro, motsvarande 330 miljoner kronor.

Dessutom finns det en vidareförsäljningsklausul på 30 procent vilket kan generera runt 100 miljoner kronor till Blåvitt.