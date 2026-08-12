Uppgifter: Engelsk kometklubb vill värva från Norge

Wrexham vill förstärka truppen inför Championship-säsongen.

Enligt uppgifter jagar de Viking-försvararen Henrik Falchener.

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Wrexham har flugit igenom det engelska seriesystemet. Nu väntar spel i Championship och klubben är redo att stärka upp laget.

Enligt The Athletic jagar Wrexham den norske Viking-försvararen Henrik Falchener. Två bud, varav det senaste uppgick till 9,5 miljoner euro (cirka 104 miljoner kronor) ska redan ha lagts på 23-åringen.

Samtidigt vill Viking behålla mittbacksgiganten då de gör sig redo för Champions League-spel.

Falchener noteras för två mål och en assist på 14 matcher i Eliteserien den här säsongen.