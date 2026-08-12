Officiellt: Gais skriver avtal med talang

Gais säkrar upp inför framtiden.

Klubben skriver ett avtal med Haris Hrustanovic, 19.

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Gais meddelar att de skriver ett akademiavtal med Haris Hrustanovic. Den offensive talangens kontrakt kommer senare att övergå i ett lärlingsavtal.

19-åringens lärlingsavtal gäller inför säsongen 2027.

– Jag är väldigt glad och stolt över att få skriva på för GAIS. En otrolig känsla och det betyder mycket för mig. Jag trivs väldigt bra här både på och utanför planen. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och ge allt för klubben och supportrarna, säger Hrustanovic på Gais hemsida.

Hrustanovic har gjort 14 framträdanden i U19 allsvenskan den här säsongen.