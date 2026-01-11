Följetången med spanska succén: ”Men jag bryr mig om AIK”

STOCKHOLM. Bersant Celina har i flera transferfönster kopplats ihop med Racing Santander.

Nu leder klassikerklubben den spanska andraligan och stormar därmed mot La Liga.

Men AIK-stjärnan förnekar att ny kontakt är tagen.

– De har inte varit på mig nu faktiskt, säger norrmannen till FotbollDirekt.

Det ryktades om Bersant Celina till Racing Santander redan sommaren 2024. Dåvarande sportchefen i AIK Thomas Berntsen sköt ner det direkt, men några månader senare gav Celina själv en annan bild.

”Det är sant att de ville ha mig, men jag var tydlig med att jag ville stanna i AIK så det blev inget”, sa Celina till FD då.

Norrmannen hintade om att den spanska klassikerklubben med mängder av säsonger i La Liga eventuellt skulle försöka igen – och i fjol ryktades det på nytt om Celina till Racing.

Nu går den grönvita klubben från Kantabrien vid Spaniens norra kust som tåget och leder Segundan, den spanska andraligan. Därmed kan det mycket väl bli La Liga nästa säsong för Olof Mellbergs, Kennedy Bakircioglüs och Markus Rosenbergs tidigare klubb.

– Jag har inte följt dem men de har ju varit nära nu i flera säsonger. Men jag bryr mig inte om Racing Santander, jag bryr mig om AIK, säger Celina vars kontrakt löper ut till sommaren.

– Jag förväntar mig att vi kommer snacka om det, jag trivs här och vill hundra procent vara kvar hela säsongen.

Du log när jag nämnde Racing Santander, har de varit på dig den här vintern också?

– Nej nej, men det var roligt att du nämnde Racing. Men nej, de har inte varit på mig nu faktiskt.