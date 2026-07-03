Saknas i Sirius trupp – här är förklaringen

Neo Jönsson fanns inte med i Sirius trupp mot Mjällby.

Nu kommer förklaringen.

– Han har åkt på en lättare skada, säger Andreas Engelmark till TV4 inför matchen.

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Sirius tar emot Mjällby på Studenternas i den allsvenska återstarten. Hemmalaget saknar båda sina ordinarie mittbacken Mohamed Soumah och Tobias Anker till följd av avstängning respektive skada.

Även yttern Neo Jönsson var frånvarande från matchtruppen. Innan matchen gav Andreas Engelmark förklaringen till det.

– Han har åkt på en lättare skada för några dagar sedan och vi hoppas att han kommer tillbaka snart, säger Sirius-tränaren i TV4:s sändning.

Matchen pågår. Följ den här!