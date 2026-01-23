Förre Bajen-profilen vill bli borgmästare: ”Vill nå dem”

Publikfavorit och nyckelspelare i i Hammarby på 90-talet.

Nu vill Pétur Marteinsson bli borgmästare i Reykjavik.

– Jag vill göra Reykjavik ännu bättre. Det är en fantastisk stad, säger han till Dagens ETC.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF plockade in mittbacken Pétur Marteinsson 1996 och den isländske försvararen blev snabbt en favorit i Stockholmsklubben.

Mittbacken återvände för en andra sejour i Stockholmsklubben 2003, men sedan 2009 har han lagt skorna på hyllan.

Sedan dess har han blivit en profil inom nöjesbranschen hemma på Island. Nu väntar dock ett nytt steg för den förre mittbacken, som gett sig in i politiken.

Han kandiderar för att bli borgmästare i Reykjavik med det socialdemokratiska partiet Samfylkingin.

– Jag vill prioritera dem som har det svårast, satsa på att nå och stärka de unga – inte minst unga killar – särskilt genom tillgång till sport, fritid och kultur. Extremhögern fungerar som ett virus som ofta drabbar unga män som radikaliseras; jag vill nå dem med meningsfull sysselsättning i stället. Mindre hat, mer glädje, säger han till Dagens ETC.

Ett förval hålls till helgen, men ifall Marteinsson blir borgmästare avgöras först i mitten av maj då det är kommunvalet.

Blir det så att 52-åringen väljs så kommer den isländska huvudstaden få en borgmästare som fortfarande har varma känslor om Hammarby.

– Självklart! En gång bajare, alltid bajare. Jag följer resultaten och har många vänner kvar i Stockholm. Jag har haft turen att kunna spendera en hel del tid där, och då passar jag alltid på att se så många matcher jag kan, säger han till tidningen.