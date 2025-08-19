”Förstår Thomassens ilska – men det är det nya AIK”

AIK har ett enda etablerat nyförvärv i pågående fönster, ett namn från norska division I.

Tränare Mikkjal Thomassen har visat besvikelse över att AIK missat chansen till momentum i både Europa-spel och allsvensk guldstrid.

FotbollDirekts Ola Gustavsson med dagsbilden kring AIK inför tio sista dagarna i årets sommarfönster.

✔ Spelartyperna AIK jagar in i det sista.

✔ Förstår Thomassens besvikelse.

✔ Frågan är om han delar Berntsens syn – mer än styrelsens?

✔ Måste sannolikt sälja – för att köpa.

✔ Dyrt vinterfönster har vingklippt.

✔ Svåra ekonomiska bilden i siffror.

AIK har gjort en hel del i pågående fönster och ett närmare tiotal spelare har tagits in.

Det må rent numerärt låta bra men när det kommer till helhetsbild så ser det mindre bra ut.

Ett AIK som länge och väl haft sportslig framgång har nu med bara tiotalet dagar kvar till deadline en enda mer etablerad värvning i anonyme Erik Flataker, trots både Europaspel och allsvensk guldstrid.

I övrigt handlar det uteslutande om värvningar av unga framtidsnamn som Wilmer Olofsson från AZ, Fredrik Nissen från Milan och nu senast Adrian Helm från Ljungskile. Utöver det har egna produkter lyfts in som Kevin Filling och Yannick Geiger. Även Sadok Yohanna är ett framtidsnamn som anslutit nu i sommar.

Yannick Geiger har fått en hel del förtroende under sommaren. Foto: Bildbyrån.

Exakt vad som väntar under slutdelen av den här transferperioden återstår att se – men nog behöver det hända saker för att AIK inte ska stagnera.

De senaste veckorna illavarslar med det tunga uttåget i Europa och vikande allsvenska resultat.

Enligt mina uppgifter ligger AIK:s prio nu in i det sista på en central forward, en offensiv mittfältare och en vänsterback.

Ett svårt jobb på kort tid – och som inte blir lättare av att AIK samtidigt lär behöva sälja spelare för att få loss kapital. Det står hursomhelst klart enligt mina uppgifter att chefsscout Fredrik Wisur Hansen jobbar med flera olika konkreta spår.

Under alla omständigheter finns ett stort behov av nytt, någonting som nyligen förstärktes kraftfullt av tränare Mikkjal Thomassen som markerade besvikelse kring avsaknad av nyförvärv som gör skillnad (Expressen).

”Jag vet inte om jag har ett bra svar på det just nu. Kanske om några dagar. Det är ingen tvekan om, och jag kan vara väldigt tydlig med att vi är extremt besvikna att vi inte kunnat ta in spelare tidigare i det här fönstret. Det är en stor besvikelse inom scoutingavdelningen att de inte kunnat leverera det”.

AIK:s chefstränare verkar inte vara helt nöjd med hur klubben agerat i sommar. Foto: Bildbyrån.

Hårda ord.

Men den rådande situationen har ändå flera orsaker och förklaringar – till försvar för så väl scouting som styrelse.

Unga och utvecklingsbara spelare är AIK:s nya linje

Dels handlar det om att unga utvecklingsbara spelare ändå är AIK: s nya huvudsakliga riktning. Det var ju mycket därför som Thomas Berntsen sparkades.

Det är nummer ett. Det är helt enkelt mycket mer så här AIK fotboll ska se ut i framtiden.

När det kommer till Thomassens irritation så är det lätt att undra över om han är närmare sin gamle chefs synsätt – än styrelsens? Jag tror nog framförallt att hans reaktion grundar sig på den kraftiga obalans vi nu ser mellan etablerat och ungt.

En annan viktig förklaring till det försiktiga fönster vi ser så här långt är brist på ekonomiska resurser. Under årets tre första månader gjorde AIK ett minus på nära 30 miljoner i rörelseresultatet.

Det är en svidande bild – och den har knappast mildrats. Till styrelsens försvar måste även sägas att drygt 20 miljoner kronor i bara övergångssummor spenderades i det förra fönstret och uppges helt enkelt göra att inte mycket återstår resursmässigt till denna sommar.

Det är inga tillfälligheter att AIK har tvingats backa från några etablerade spelare man trots allt har känt på i form av Jeppe Kjaer, Szabolcs Schön och Valdemiro Domingos, alla med en prisbild på 8-10 miljoner styck.

AIK lär behöva sälja spelare för att ha råd med nya

Avslutningsvis konstaterar jag att – precis som jag nämnde tidigare – att spelare sannolikt måste säljas för att ha råd med nytt. Närmast till ser Filip Benković och Thomas Isherwood ut att vara och intäkter från dessa lär bli avgörande för vilka spelarköp AIK nu vågar gå in och göra under fönstrets sista dagar.

Men frågan är om det inte är än mer komplicerat än så?

Ett ytterligare faktum som förstärker bilden av en svår ekonomisk situation är missade Europa-intäkter och sannolikt även större spelarförsäljningar. Frågan som måste ställas – har AIK verkligen råd – ens om spelare säljs – att spendera mer pengar denna transferperiod? Eller borde nya miljoninkomster låsas på klubbens konto för att klara ekonomin resten av året? Det är svar som bara klubbens styrelse och vd Fredrik Söderberg sitter på.

Det blir spännande att se vilka möjligheter AIK ges av vd Fredrik Söderberg och styrelsen under de sista veckorna på fönstret. Foto: Bildbyrån.



