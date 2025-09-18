Förvånade efter polisens vändning: ”Svårt att ta på allvar”

Polisens nya maskeringskrav är bara ett test.

Något som enligt polisen kommunicerats från början.

– Det här är så oerhört märkligt kommunicerat överhuvudtaget, säger AIK:s vd Fredrik Söderberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Till helgen träder polisens nya krav i kraft gällande ”organiserad maskering”. Sker detta så ska matcherna avbrytas.

Detta krav har möts av en hel del kritik, men nu denna torsdag har det också kommit en vändning kring det hela.

Noa-chefen Per Engström har nämligen berättat att det är bara är ett test och något som kommer att utvärderas efter två omgångar.

Enligt honom är detta också vad man kommunicerat från första början, en bild som inte delas av våra klubbar.

– Det här är så oerhört märkligt kommunicerat överhuvudtaget. Det är svårt att ta det här på allvar, säger AIK:s vd Fredrik Söderberg till Fotbollskanalen.

– Jag är otroligt förvånad över att han uppger att man varit tydliga. Att de varit det är inte min bild utifrån kommunikationen till oss klubbar, säger Djurgården säkerhetschef Mats Jonsson till sajten.

Huruvida Engström varit tydlig eller inte så gäller nu kravet som test i omgång 24 och 25, ifall det blir kvar längre än så återstår att se, men utgångsläget är inte det.