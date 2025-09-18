Maskeringskravet bara ett test: ”Kommer utvärdera”

Till helgens allsvenska matcher träder polisens nya maskeringskrav i kraft.

Det är dock inte säkert att kravet kommer att bli permanent – utan först kommer det testas i två omgångar.

– Sedan kommer vi att utvärdera det, säger Noa-chefen Per Engström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sker ”organiserad maskering” på läktaren under allsvenska matcher i helgen så kommer matcherna att brytas. Det är ett nytt krav från polisen som träder i kraft inför den stundande omgången.

Kravet har varit omdiskuterat och kritiserat sedan det blev offentligt, från såväl individer som klubbarna själva, men någon garanti på att kravet förblir finns inte.

Noa-chefen Per Engström berättar nämligen nu för Fotbollskanalen att det till en början ska testas i två omgångar.

– Det gäller i omgång 24 och 25, sedan kommer vi att utvärdera hur det har fungerat. Vi får se vilka arrangörer som har skött sig och inte. Därifrån bestämmer vi vilka steg vi tar, säger Engström till Fotbollskanalen.

Kravet kommer alltså, som utgångsläget är, inte att gälla i omgång 26.

– Inte i nuläget. Det beror på reaktionen och hur man (arrangörerna) hanterar frågan. Det är något vi får återkomma till.

Engström menar även på att planen hela tiden varit att först testa kravet.

– Ja. Omgång 24 och 25 var planen från början och det kommunicerade vi tydligt.

Först ut i omgång 25 är Malmö FF:s hemmamöte med Djurgården, samt Elfsborgs bortamatch mot Gais.