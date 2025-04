Frågetecken i Peking – mittfältaren osäker: ”Tveksam”

Christoffer Nyman, Arnór Traustason, David Moberg Karlsson och Alexander Fransson missade IFK Norrköpings träning under torsdagen.

Den rutinerade kvartetten ska dock vara redo för spel, enligt NT.

– Många gör det jäkligt svårt att ta ut laget, säger tränare Martin Falk enligt lokaltidningen.

Video FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

Under försäsongen och inledningen av allsvenskan har IFK Norrköping hemsökts av bortfall. Under svenska cupens slutspel saknades lagkaptenen och målsprutan Christoffer ”Totte” Nyman, och senast mot AIK fick duon Arnór Traustason och David Moberg Karlsson inleda på bänken efter att ha dragits med sjukdomar under veckan.

Enligt lokaltidningen Norrköpins tidningar ska kvartetten Christoffer Nyman, Arnór Traustason, David Moberg Karlsson och Alexander Fransson alla ha missat torsdagens träning inför bortamatchen mot IF Elfsborg under lördagen. Det rutinerade gardet ska dock vara redo för spel i Borås.

Däremot ska Ismet Lushaku var ett frågetecken inför lördagen.

– Det är en tuff konkurrenssituation just nu, det är så klart spelare som är utanför och kanske lite missnöjda. Den enda tveksamma just nu är Ismet (Lushaku). Jag ska in och höra nu, så får vi se, säger tränare Martin Falk enligt NT.

Samtidigt är Tim Prica tillbaka efter en avstängning.

– Många gör det jäkligt svårt att ta ut laget. (Axel) Brönner som var helt magisk senast, Jesper (Ceesay) också, stärkte sina positioner i den matchen, men det gäller att hålla uppe det i träning för att fortsätta spela. Men klart att sådana saker stärker folks platser. Det handlar om att ta chansen. Jag tycker också att de som inte fått lika mycket speltid tränar jäkligt bra, säger Falk.

Matchen mellan IF Elfsborg och IFK Norrköping sparkas igång klockan 17:30 under lördagen.