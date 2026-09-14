Från bänken till rekordjakt: ”Handlar om tillit”

STOCKHOLM: Bo Hegland är en assist ifrån att tangera rekordet.

Trots poängsuccén tonar han ner sin egen roll – samtidigt som han hyllar sin nya lekkamrat.

– Han har en tydlig x-faktor som supportarna gillar, menar norrmannen.

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Djurgården ångar på i allsvenskan. Laget har fyra raka segrar och kommer senast från en 7–1-seger mot IFK Haninge i svenska cupen.

För Bo Hegland innebär framgångsvågen att han nu är nära att skriva in sig i historieböckerna. En assist till och han tangerar Magnus Wolff Eikrems rekord på 15 framspelningar från säsongen 2016.

Norrmanen vill däremot sätta laget i första hand.

– Rekordet är ett mål, men det viktigaste är att vinna matcher. Kan jag hjälpa mina medspelare att göra mål tar vi det på köpet. Allt handlar om tillit, självförtroende och att vi har ett lag som passar mig, menar Hegland.

Resan till en gjuten plats i startelvan har inte varit spikrak. Under fjolårets blev det endast tre korta inhopp i allsvenskan, delvis på grund av den maxade kvoten av utländska spelare.

Men de tuffa dagarna är bakom honom.

– Man kan skratta åt den dåliga starten nu. Den perioden gör bara att det känns ännu bättre i dag, menar han.

”Har ingen kontakt”

Samtidigt gläds han åt konkurrensen och den nya energin i truppen, där nyförvärvet Abdul Abdulmalik redan gjort avtryck.

– Abdulmalik har en tydlig x-faktor som supportrarna gillar. Jag överlåter gärna den stämpeln till honom.

Formen väcker även landslagsdrömmar, men fokuset ligger här och nu.

– Landslaget är en dröm och ett mål i karriären. Men jag har ingen kontakt med Ståle Solbakken just nu, utan mitt jobb är att göra mitt bästa för Djurgården och ta en match i taget, avslutar han.