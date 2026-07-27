Fredrik Nissen utanför truppen – anfallstalangen tillbaka

Fredrik Nissen klev av i AIK:s senaste match.

Nu är mittbacken utanför truppen som ställas mot BK Häcken.

Samtidigt är Sixten Gustafsson tillbaka.

Foto: Bildbyrån

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AIK ställs mot BK Häcken på Hisingen under måndagen. Då kommer Gnaget få klara sig utan flera viktiga pjäser.

Sedan tidigare är spelare som Stanley Wilson, Eskil Edh, Yannick Geiger och Ibrahim Cissé på skadelistan. Mot Häcken kommer AIK även behöva klara sig utan Fredrik Nissen.

Mittbacken startade den senaste matchen hemma mot Gais men klev av med dryga 20 minuter kvar av matchen. 21-åringen har brottats med skador under stora delar av säsongen och starten senast var Nissens blott andra för året.

Samtidigt är anfallstalangen Sixten Gustafsson tillbaka i truppen efter en tids skadefrånvaro. Även Wilmer Olofsson, som varit utland till norska Moss FK under våren, är uttagen.

Hela truppen

Hervé Matthys

Sotirios Papagiannopoulos

Lukas Bergquist

Amel Mujanic

Johan Hove

Victor Andersson

Kristoffer Nordfeldt

Sixten Gustafsson

Mads Thychosen

Abdihakim Ali

Dino Beširović

Adrian Helm

Linus Järeteg

Kevin Filling

Kalle Joelsson

Wilmer Olofsson

Mohammed Shilla

Nikolaj Staykov

Taha Ayari

Axel Kouame

AIK:s match mot BK Häcken har avspark klockan 19:00.