Fredrik Nissen utanför truppen – anfallstalangen tillbaka
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Fredrik Nissen klev av i AIK:s senaste match.
Nu är mittbacken utanför truppen som ställas mot BK Häcken.
Samtidigt är Sixten Gustafsson tillbaka.
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AIK ställs mot BK Häcken på Hisingen under måndagen. Då kommer Gnaget få klara sig utan flera viktiga pjäser.
Sedan tidigare är spelare som Stanley Wilson, Eskil Edh, Yannick Geiger och Ibrahim Cissé på skadelistan. Mot Häcken kommer AIK även behöva klara sig utan Fredrik Nissen.
Mittbacken startade den senaste matchen hemma mot Gais men klev av med dryga 20 minuter kvar av matchen. 21-åringen har brottats med skador under stora delar av säsongen och starten senast var Nissens blott andra för året.
Samtidigt är anfallstalangen Sixten Gustafsson tillbaka i truppen efter en tids skadefrånvaro. Även Wilmer Olofsson, som varit utland till norska Moss FK under våren, är uttagen.
Hela truppen
Hervé Matthys
Sotirios Papagiannopoulos
Lukas Bergquist
Amel Mujanic
Johan Hove
Victor Andersson
Kristoffer Nordfeldt
Sixten Gustafsson
Mads Thychosen
Abdihakim Ali
Dino Beširović
Adrian Helm
Linus Järeteg
Kevin Filling
Kalle Joelsson
Wilmer Olofsson
Mohammed Shilla
Nikolaj Staykov
Taha Ayari
Axel Kouame
AIK:s match mot BK Häcken har avspark klockan 19:00.
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