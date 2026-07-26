Officiellt: Profilen lämnar Leeds United

Jack Harrison har gjort sitt i Leeds United.

29-åringen lämnar för New England Revolution i MLS.

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Jack Harrison, 29, köptes loss av Leeds United säsongen 2020/2021. Den engelske yttermittfältaren noterades för totalt 34 mål och 32 assist på 219 matcher under sina sejourer i klubben.

Nu meddelar Leeds att Harrison lämnar för MLS-klubben New England Revolution.

Kontraktet med den amerikanska klubben är skrivet till 2030.

Harrison har representerat klubbar som New York City, Fiorentina, Middlesbrough och Everton.