Officiellt: Profilen lämnar Leeds United
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Jack Harrison har gjort sitt i Leeds United.
29-åringen lämnar för New England Revolution i MLS.
Jack Harrison, 29, köptes loss av Leeds United säsongen 2020/2021. Den engelske yttermittfältaren noterades för totalt 34 mål och 32 assist på 219 matcher under sina sejourer i klubben.
Nu meddelar Leeds att Harrison lämnar för MLS-klubben New England Revolution.
Kontraktet med den amerikanska klubben är skrivet till 2030.
Harrison har representerat klubbar som New York City, Fiorentina, Middlesbrough och Everton.
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