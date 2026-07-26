Uppgifter: Memphis Depay har tagit framtidsbeslut

Memphis Depay, 32, har bestämt sig.

Den nederländske stjärnan förlänger med Corinthians.

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De senaste två åren har Memphis Depay tillbringat i brasilianska Corinthians. Den 32-årige forwarden sitter på ett utgående kontrakt men nu ser det ut att bli en fortsättning.

Enligt sillygurun Fabrizio Romano har Depay kommit överens om ett nytt avtal till juni 2028. 32-åringen väntas krita på inom de kommande dagarna.

Depay har gjort 20 mål och 15 assist på 79 matcher i Corinthians.

Han har ett förflutet i Lyon, PSV, Manchester United och Atletico Madrid.