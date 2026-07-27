Uppgifter: Real Madrid redo att buda på Rodri

Rodri kan snart bli en Real Madrid-spelare.

Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira står klubben redo med ett bud.

Foto: Bildbyrån

Rodri kommer allt närmare en flytt hem till Spanien. Mittfältaren, som utnämndes till VM:s bästa spelare, har varit på Real Madrids radar under en tid och nu lägger storklubben i nästa växel.

Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira förbereder Real Madrid ett bud på mellan 50 och 60 miljoner euro (ungefär mellan 550 och 660 miljons kronor).

Rodri har enligt uppgifterna tackat nej till att förlänga sitt kontrakt med Manchester City, som löper ut nästa sommar.

En flytt till Real Madrid skulle inte vara helt okontroversiell. Rodri är delvis fostrad i huvudstadens andra storlag Atlético Madrid och representerade klubben under en säsong innan han lämnade för England 2019.