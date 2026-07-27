Uppgifter: Qatarisk klubb intresserad av Sancho

Jadon Sancho står just nu utan klubbadress.

Då har qatariska Al-Rayyan hört av sig, enligt Foot Mercato

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Jadon Sancho spenderade fjolåret på lån hos Aston Villa. Engelsmannen står nu utan klubb efter att kontraket med Manchester United har löpt ut.

En flytt till Qatar kan nu bli aktuel för 26-åringen. Enligt Foot Mercato har Al-Rayyan erbjudit yttern ett kontrakt. Klubben slutade trea i den qatariska högstaligan i fjol

Sancho skrev på för United 2021 och har under den perioden varit utlånad till Borussia Dortmund, Chelsea och nu senast Aston Villa.

Yttern har även spelat 23 landskamper för England men har inte blivit inkallad på fem år.