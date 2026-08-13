Jeremejeff målskytt och utvisad när PAOK åkte ut

Ludwig Augustinssons Anderlecht är vidare till Europa League-playoff efter 3-2-seger mot PAOK där Alexander Jeremejeff både blev målskytt och utvisad för grekerna.

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Henrik Rydström var inte överdrivet imponerad av Anderlechts sätt att spela fotboll på efter avancemanget mot Hammarby i andra kvalrundan, men nu är belgarna klart för Europa League-playoff.

Efter seger med 1-0 på grekisk mark vann nu Ludwig Augustinssons lag med 3-2 mot PAOK hemma på Lotto Park.

Alexander Jeremejeff byttes in för PAOK vid underläge 1-3 och reducerade i 88:e minuten på straff.

Sex minuter senare fick svensken dock syna ett direkt rött kort och grekiska storklubben åkte ur Europa League-kvalet och får nu en livlina med playoff till Conference League.

Augustinsson hoppade in för Anderlecht i 77:e minuten.

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