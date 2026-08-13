Förre AIK-stjärnan fick jubla mot Bajen: ”Rättvist”

STOCKHOLM. Han var tillbaka i Sverige och slog ut Hammarby.

Det jublar förre AIK-stjärnan Erick Ouma Otieno åt.

– Det var rättvist, i slutet av dagen var det vi som vann, säger Raków-spelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

I fjol var det Rosenborgs Aslak Fonn Witry som stod som segrare mot Hammarby i Conference League-kvalets tredje runda efter att ha buats ut som gammal guldhjälte i Djurgården.

Nu var det AIK:s tidigare kantspringare Erick Ouma Otieno som slog ut Hammarby med sitt Raków.

Polackerna vann returen på 3Arena med 1-0 och efter 0-0 på polsk mark i första mötet väntar nu Hajduk Split i Conference League-playoffet.

– Det var det här som vi ville. Vi visste att Hammarby var ett bra lag och vi fick kriga till slutet, säger Otieno till FotbollDirekt.

Bajens lagkapten Nahir Besara konstaterade efteråt att sitt grönvita gäng hade marginalerna emot sig inför 19 719 åskådare, men Otieno tycker inte Raków behöver skämmas för avanemanget.

– Det var rättvist. I slutet av dagen var det vi som vann, säger Otieno som viftar bort den straff som Hammarby skrek på i första halvlek kort före polackernas segermål.

– Domaren stod nära situationen och det är upp till honom. Men sedan finns ju VAR också, det är därför som VAR finns.

”Sverige är hemma för mig – AIK är familj”

Otieno budades ut av Hammarbys supportrar efter sina totalt fyra år i AIK 2020-2023. Buropen tar 29-åringen med ro.

– Det är normalt i fotboll. Jag tar buandet som positivt. Och som sagt, det var vi som vann.

Hur var det att vara tillbaka i Sverige?

– Sverige är som hemma för mig efter mina år i AIK. AIK är familj är för mig, avslutar kenyanen för FotbollDirekt.

Fotnot: Otieno noterades för totalt fyra mål på 85 matcher i Gnaget-tröjan innan han i januari 2024 skrev på för Raków.

