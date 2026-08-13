Bajens svaga publiksiffra i uttåget från Europa
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Hammarby åkte ur Conference League-kvalet hemma mot Raków.
Då svarade också supportrarna för en besvikelse då inte ens 20 000 åskådare dök upp under torsdagskvällen.
Sedan 3Arena (dåvarande Tele2 Arena) invigdes sommaren 2013 har Hammarby varit kända för att fylla läktarna och ofta snuddat fullsatt.
Men när polska Raków kom på besök i ett 24-gradigt Stockholm i Conference League-kvalets tredje runda svek publiken – åtminstone sett till förväntningarna som gemene man har på den grönvita supportermassan.
Publiksiffran stannade på 19 719 åskådare – där maxkapaciteten den här kvällen var cirka 28 000 åskådare.
Med andra ord gapade närmare 10 000 stolar tomma när Bajen skulle försöka ta sig vidare efter 0-0 i Polen.
Det lyckades inte Hammarby med som i stället föll med 0-1 och därmed är Europaäventyret över för Henrik Rydströms manskap detta året.
Läs mer om matchen här!
Den här artikeln handlar om: