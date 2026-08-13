Bajens svaga publiksiffra i uttåget från Europa

STOCKHOLM. Hammarby åkte ur Conference League-kvalet hemma mot Raków.

Då svarade också supportrarna för en besvikelse då inte ens 20 000 åskådare dök upp under torsdagskvällen.

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Sedan 3Arena (dåvarande Tele2 Arena) invigdes sommaren 2013 har Hammarby varit kända för att fylla läktarna och ofta snuddat fullsatt.

Men när polska Raków kom på besök i ett 24-gradigt Stockholm i Conference League-kvalets tredje runda svek publiken – åtminstone sett till förväntningarna som gemene man har på den grönvita supportermassan.

Publiksiffran stannade på 19 719 åskådare – där maxkapaciteten den här kvällen var cirka 28 000 åskådare.

Med andra ord gapade närmare 10 000 stolar tomma när Bajen skulle försöka ta sig vidare efter 0-0 i Polen.

Det lyckades inte Hammarby med som i stället föll med 0-1 och därmed är Europaäventyret över för Henrik Rydströms manskap detta året.

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