Uppgifter: MFF spanar på dansk mittfältare
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Malmö FF sneglar mot norska ligan.
Skåneklubben visar intresse för Jacob Lungi Sørensen, enligt uppgifter.
Malmö FF sägs vara ute efter en ny mittfältare. Enligt tidningen Bergens Tidende tittar MFF på Jacob Lungi Sørensen. Den 28-årige dansken tillhör norska SK Brann.
Förutom MFF sägs det dessutom finnas intresse från Italien.
Lungi Sørensen har tillhört Brann i ett år och har svarat för fyra mål och fem assist på 47 matcher. Hans avtal med klubben löper ut efter 2028.
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