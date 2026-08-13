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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: MFF spanar på dansk mittfältare

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Malmö FF sneglar mot norska ligan.
Skåneklubben visar intresse för Jacob Lungi Sørensen, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF sägs vara ute efter en ny mittfältare. Enligt tidningen Bergens Tidende tittar MFF på Jacob Lungi Sørensen. Den 28-årige dansken tillhör norska SK Brann.

Förutom MFF sägs det dessutom finnas intresse från Italien.

Lungi Sørensen har tillhört Brann i ett år och har svarat för fyra mål och fem assist på 47 matcher. Hans avtal med klubben löper ut efter 2028.

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