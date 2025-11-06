Gais klara för Europa – Bosko Orovic fick rätt: ”Man kan sin sak”

För sju år sedan spådde Bosko Orovic att Gais skulle ta sig ut i Europa om tio år.

I och med helgens poäng mot Östers IF så är nu Göteborgsklubben klara för Europakval nästa säsong.

– Det känns väl skönt att veta att man kan sin sak, säger Orovic skämtsamt till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Champions League. Den tiden som Gais behöver för att acklimatisera sig i allsvenskan om två år kommer, sedan blir det Europa League eller Champions League”.

Orden var dåvarande Gais-tränaren Bosko Orovic och orden skapade en hel del rubriker. Nu sju år senare, efter 1–1 mot Östers IF i helgen, så är Gais klara för Europaspel i form av Europa Conference League, så på sätt och vis så har Bosko Orovic fått rätt.

– Det känns väl skönt att veta att man kan sin sak, skämt å sido, de som har varit nere länge brukar ha chansen att komma upp igen och det är bara jättekul att det är Gais som är mig nära hjärtat, säger han till FotbollDirekt.

Det som fick dig att säga detta för alla dessa år sedan, är det från det något du känner igen i dagens upplaga av Gais. Var det lite samma känsla då som du tror att det är nu?

– Ja det tror jag, sen måste man ge en jäkla eloge till Gais-spelarna, alla i klubben och tränarna givetvis. De är en maskin som de har gjort, de kör på det som de tror på, de värvar rätt. Det är mycket som de har gjort rätt. Det var väl någonstans där vi tänkte i början när jag var där, men vi fick inte till det lika bra som de fått det nu, men möjligheterna finns. Gais är en storklubb och kommer alltid vara en storklubb. Jag har alltid sagt det och jag kommer alltid att stå för det, det är skönt att man fick rätt för jag tycker att Gais förtjänar det nämligen, säger han.

”Kommer alltid vara Gaisare”

Orovic är även öppen med att han blev glad när det i helgen stod klart att det blir Europaspel för Gais nästa säsong.

– Absolut, det är klart att det var. Jag har fått prova att vara Gaisare och kommer alltid vara Gaisare, sen om jag spelar mot dem så vill jag ju alltid vinna, det är inga konstigheter, som tränare har jag ett jobb att sköta och möter jag dem så vill jag ju vinna.

Avslutningsvis, du får ta fram spåkulan igen, var ser vi Gais om fem år, är det etablerade i Europa, SM-guld, vad är nästa steg för klubben nu?

– Det beror helt och hållet på, det beror helt och hållet på om de behåller Fredrik (Holmberg), om de behåller laget. Jobbar de som de har gjort så är de etablerade i Europa, det tror jag nog, men då måste de behålla det som de har. Skulle det bli att folk börjar lämna, då blir det tuffare, avslutar Bosko Orovic.

I och med att tredjeplatsen i allsvenskan är säkrad för Gais så blir det minst spel i Europa Conference League näst år, det kan dock bli spel i Europa League beroende på hur det går för klubben i Svenska cupen till våren.