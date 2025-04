Gais-kuggen har ont – hela tiden: ”Vad jag än gör”

William Milovanovic dras med smärtor.

Gais-kuggen har ont överallt – hela tiden.

– Det gör ont när jag tar en kaffe, när jag kör bil, när jag sover, säger han till GP.

Video Han vinner allsvenska skytteligan 2025

Gais-mittfältaren William Milovanovic stod för en genombrottssäsong i fjol när de grönsvarta chockade alla och slutade på en sjätteplats i den allsvenska återkomstsäsongen.

Under vintern har dock 22-åringen haft problem. Milovanovic dras nämligen med smärtor mest hela tiden. Under fredagens träningspass klev mittfältaren av med ett bagage runt handen, enligt Göteborgs-Posten. Han har även fått sprickor i revbenen efter en träningsmatch under försäsongen.

– Jag har haft problem med kroppen i år och missat många matcher. Jag är inte riktigt där jag vill vara fysiskt, men det är skönt att kunna träna och ta tillvara på chansen att springa och känna på boll för att hitta tillbaka till max, säger han till GP.

Milovanovic berättar att han har ont – hela tiden.

– Det gör ont. Det gör ont när jag tar en kaffe, när jag kör bil, när jag sover … vad jag än gör så känner jag det, så det är jobbigt, jag ska inte ljuga.

Trots smärtan är det bara en sak som gäller när det vankas match eller träning: att gå ut och köra.

– När man får en smäll eller när någon drar i dig på träning känns det extra, men det är vad det är. Jag kommer in i något mentalt mood på planen där allt släpper efter uppvärmningen. När jag väl är på planen släpper jag allt och bara kör, säger Milovanovic till lokaltidningen.

Gais spelar mot Mjällby AIF klockan 16:30 under söndagen.