Gais med Krasniqi-uppdatering: ”Under utredning”

Mergim Krasniqis axel gick ur led under gårdagens möte med AIK.

Nu kommer Gais med en uppdatering gällande målvakten.

Foto: Bildbyrån

Mergim Krasniqi tvingades bryta mötet med AIK igår i slutet av den första halvleken.

Målvakten bars ut på bår och fick föras till sjukhus.

Gais-målvaktens axel gick ur led och dagen efter så kommer nu Göteborgsklubben med en uppdatering gällande målvakten.

”Han är just nu under utredning för att fastställa skadans omfattning”, skriver klubben via sin hemsida.

33-åringen som har kontrakt med Gais över säsongen 2027 står den här säsongen noterad för 23 framträdanden i allsvenskan.