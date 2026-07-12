Gais-profilen om hårda kravet: ”Du blir exposed”

Gais kryssade i den allsvenska återstarten – efter en tuffare vår.

Mittfältaren Henry Sletsjøe spår däremot en positiv framtid i höst – om de spelar sitt spel.

– Jag tycker att vi har hämtat oss ganska väl och fått lite momentum, säger 26-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I återstarten av allsvenskan ställdes fjolårssensationen Gais mot Brommapojkarna. Matchen slutade 1–1 där Henry Sletsjøe blev ensam målskytt för ”Makrillarna”.

Trots målet tycker Sletsjøe att de borde fått med sig tre poäng hem till Göteborg.

– Det var ändå lite bitter eftersmak eftersom vi hade ganska många lägen. Vi hade väl näst bäst xG på hela säsongen. Det var ju ett fall fram, speciellt från första till andra halvlek. Jag tycker att vi skapar mer, det är i sista tredjedelen som vi bara ska sätta dit chanserna, säger han till FotbollDirekt.

Det måste ha varit skönt att göra mål?

– Man har ju väntat på den. Det har varit lite jobbigt med skadan och att inte kunna träna för fullt eller spela matcher, så förhoppningsvis håller jag mig skadefri nu, så kan man bygga på det här och komma i bättre form.

Sletsjøe anslöt till Gais inför säsongen men under våren tampades mittfältaren med skador vilket höll honom borta från spel i flera matcher. När målet väl kom kände han lättnad, inte bara personligt utan även för hela laget.

– Det är något vi har snackat om, att flera ska vara med och bidra med poäng. Det är inte bara nian utan alla ska pytsa in. Det är en lång höst och många matcher så att få en sådan bra start känns jäkligt skönt.

Henry Sletsjøe efter matchen mot BP. Foto: Bildbyrån

Det är inte bara Sletsjøe som varit skadad under våren. Nyckelspelare som Kevin Holmén och Gustav Lundgren har saknats.

– Vi har tappat viktiga pjäser i Kevin (Holmén) och ”Gurra” (Gustav Lundgren). Det blir tomt och när jag blev skadad var det inte många mittfältare kvar. Det är väl också skönt att ha ”Jocke” (Joackim Fagerjord) där som styr upp lite. Sedan innebär den rollen att kunna löpa. Då finns den tryggheten i att om inte allt tekniskt sitter, så finns det ett minimikrav på att löpa och gör man det så har man gjort en godkänd match. Man kan alltid börja därifrån och vi känner att jobba hårt är prio nummer ett.

Är Gais-kultur något ni snappar upp tidigt och vad beror det på isåfall?

– Det är något alla tränare vill ha (anammar kulturen) men sedan tror jag också att det har att göra med spelargruppen och hur vi gör på träningar. Det finns många karaktärer där, löpförmågan finns och mentaliteten finns. När man tittar på träningarna är det väldigt många som löper. Du blir ganska exposed om du inte gör det. Det är något alla nya får lära sig direkt, att det gäller att springa mycket och fort. Det är kul, förklarar Sletsjøe och fortsätter:

– Det trivs jag med. Det krävs också med tanke på den pressen vi spelar med. Det går inte att tumma på.

”Fått lite momentum”

Under söndagseftermiddagen ställs Gais mot Elfsborg, som inför matchen ligger på 18 poäng. Sletsjøe tror att det kan bli en utmaning.

– Vi mötte dem på försäsongen och jag tycker att de har tagit kliv. Det är ett jäkla bra lag och det är därför de ligger där de ligger. Det blir en tuff match men förhoppningvis får vi bra stöttning på hemmaplan.

Hur går ni framåt härifrån?

– Det är lite hur folk acklimatiserar sig. Vi hade några nya och några bortfall i början på säsongen. Vi var tvungna att ändra om lite, det var ju ingen bra start. Jag tycker att vi har hämtat oss ganska väl och fått lite momentum. Det känns som att vi har hittat ett bra sätt att spela med de spelare vi har. Det sista är väl att försöka skapa ännu mer chanser och göra ännu mer mål. Det har ju varit ganska många kryss som man egentligen hade velat få över till en vinst, det är väl sista steget i vår utveckling.

Vad är den sista detaljen som behövs?

– Just hur vi ska avsluta anfallen, det vet jag inte riktigt. Men att man omvandlar bollinnehav till mycket xG och chanser. Första och andra halvlek är ju helt motsatta. I första halvlek har vi ju mycket boll men skapar knappt någonting. I den andra halvleken skapar vi jättemånga lägen. Jag skulle säga att det viktigaste är att vi skapar flera lägen. Till slut sitter den, avslutar Sletsjøe.

Matchen mellan Gais och Elfsborg startar klockan 16:30 på Gamla Ullevi.