Patrik Wålemark kan lämna Lech Poznan.

Svensken jagas av skotska Celtic och nederländska Groningen, enligt uppgifter.

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Patrik Wålemark, 24, har tillhört polska Lech Poznan sedan januari 2025. Den svenske yttern har tre år kvar på sitt kontrakt men redan nu sägs det finnas intresse för honom.

Enligt den polska sajten Sportowy.net följs Wålemark av den skotska giganten Celtic samt nederländska FC Groningen.

Samtidigt uppger sajten att Lech Poznan vill behålla svensken. För att släppa honom krävs det ett bud på 5-7 miljoner euro (55-77 miljoner kronor).

Patrik Wålemark har sedan ankomsten till Poznan svarat för 12 mål och sex assist på 52 matcher. Han har tidigare spelat i klubbar som BK Häcken, Feyenoord och Heerenveen.