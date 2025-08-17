Gustav Lundgren hade en jättemöjlighet att rädda poäng i derbyt mot IFK Göteborg.

Då fick Gais-stjärnan felträff och missade öppet mål.

– Det svider lite extra när man känner att man själv var bidragande till att vi inte fick något med oss, säger han till FotbollDirekt.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

Reporter: Arvid Larsson

Matchminut nummer 90. 0–1-underläge mot värsta rivalen IFK Göteborg. Drömläge att kvittera i derbyt, snedträff, syndabock och derbyförlust. Gais-stjärnan Gustav Lundgren har inte haft den enklaste veckan på jobbet.

Nu handlar allt om att glömma och ladda om, för nu står viktiga poäng i toppstriden på spel när Gais gästar ligatvåan Hammarby på 3Arena.

– Vi har försökt fokusera på nästa match och gå vidare, och det har väl hjälpt lite. Nu är det fullt fokus och revanschsuget mot Hammarby, säger Gustav Lundgren till FotbollDirekt.

Det var i den sista matchminuten av måndagskvällens derby mellan Gais och IFK Göteborg som ett skarvat inlägg landade perfekt hos den 30-åriga Gais-stjärnan. Lundgren skulle bara slå in kvitteringsmålet i en i stort sett öppen ”Blåvitt”-kasse, men reaktionsförmågan var någon hundradels sekund för långsam just den där måndagskvällen. I stället gick bollen utanför och atlet- och idrottssällskapet förlorade det stekheta derbyt.

– Det är klart att det är det man ligger och tänker på mest natten efter. Den har man rullat några gånger. Det svider lite extra, så klart, när man känner att man själv var bidragande till att vi inte fick något med oss, säger Lundgren.

”Vill inte hamna där igen”

Inför söndagens möte med Hammarby har Gais en rejäl möjlighet att ta revansch efter derbyförlusten, och haka på Malmö FF och AIK i striden om Europaplatser.

– För vår del är det bara ut och vara modiga nu och verkligen visa att vi är här på riktigt, och inte vika ned oss. Det gjorde vi efter höstderbyt förra året, det var några matcher där insatserna var rätt svaga. Där hoppas jag att vi inte hamnar igen. Jag tycker att vi är längre fram som lag, och jag hoppas att det ska visa sig i de här matcherna, säger Gais-stjärnan.

Senast grönsvart ställdes mot grönvitt bjöd Gais på en riktig toppinsats på Gamla ullevi. ”Bajen” hittade en väg tillbaka in i matchen via en straff, men resultatet skrevs till 3–2 till ”Makrillarna” och Gais hyllades unisont för uppvisningen.

– Det är skönt. Vi kände att vi gjorde en bra match. Jag är rätt säker på att de kommer att vara sugna på att slå oss. Det var två tuffa matcher förra året och jag tror att de kommer komma fullt laddade på söndag och vilja slå oss. Men jag känner att vi har en bra idé om vad vi vill göra mot dem – jag är säker på att det kommer bli en bra insats.

Matchen mellan Hammarby och Gais startar klockan 16:30 på söndagen.