Galna (!) siffrorna – här sticker Öis-giganten ut

Örgryte IS har vaknat efter en tuff start i allsvenskan.

Laget har fått flest skott mot sig i hela serien – samtidigt är Mikael Dyrestam den spelare som rensat undan flest bollar.

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Örgryte IS fick en svår start på inledningen av den allsvenska säsongen. Göteborgsklubben hade inte vunnit en enda match innan sommaruppehållet.

I återstarten vände det för Öis. En seger mot BK Häcken följdes upp av ett kryss mot Djurgårdens IF.

Örgryte är förvisso det lag som släppt in flest mål hittills i allsvenskan, men de har också ligans mest avvärjande försvarare. Enligt statistiktjänsten Opta har Mikael Dyrestam noterats för 97 (!) rensningar.

Det är minst 18 fler än någon annan mittback den här säsongen. Siffran hänger samtidigt ihop med antalet skott som Öis har fått emot sig i år. Laget toppar nämligen den listan med totalt 226 skott emot sig.

Dyrestam anslöt till Öis inför säsongen 2024 och var en nyckelspelare när de tog klivet upp till den svenska högstaserien inför årets säsong. I år har 34-åringen gjort två assist på 12 framträdanden i allsvenskan.

Under fredagen ställs Örgryte mot en annan nykomling Västerås SK. Matchen startar 19:00 på Hitachi Energy Arena i Västerås.