Chockades av Bajen – kan inte se Blåvitt göra samma

Rik De Mil har dåliga minnen från Europaspel mot svenskt motstånd.

Han blev tagen på sängen av Kim Hellbergs Nahir Besara-drag och fick sedan se Bajen skrälla på belgisk mark.

Nu tror jag dock att De Mil får sin revansch – för inte tusan gör Blåvitt om samma vändning på bortagräs igen?

Foto: Bildbyrån

”Jag måste säga att jag blev förvånad. Hammarbys tränare måste haft en väldigt bra anledning till det. Det är tränarens beslut, men jag visste när han skulle komma in att det skulle hända något”.

En smått paff Rik De Mil satt på presspodiet på 3Arena för ett år sedan och var förundrad över att Hammarbys tränare Kim Hellberg chockade allt och alla genom att peta sin lagkapten och fixstjärna Nahir Besara som Royal Charlerois tränare varnat så mycket för inför Conference League-kvalmötet.

De Mil åkte hem till Belgien med belåten min efter 0-0 och därmed i ett bra läge för vidare avancemang inför returen på belgisk mark.

Men väl där vann Hammarby med 2-1 efter Victor Erikssons avgörande i förlängningens absoluta slutskede och De Mils Europaäventyr var över den gången.

Nu kan han dock få sin revansch mot svenskt motstånd i just Conference League-kvalspelet.

För efter 1-0 på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg är hans nya klubb Gent i ett ännu bättre utgångsläge inför returen på belgisk mark än vad Charleroi var mot Bajen för ett år sedan.

Imponerade inte i Göteborg

Nu imponerade inte Gent i Göteborg, men resultatet är förstås väldigt bra.

Blåvitt har sedan sparkandet av Stefan Billborn vänt ett 1-2-underläge från första mötet hemma mot estniska Tallinna FCI Levadia till seger i Baltikum med 3-1 i förlängning och även tagit två raka segrar i allsvenskan och därmed lämnat bottenträsket.

Trots förlusten mot Gent i första kvalmötet kommer Blåvitt med en redan formstark prestigevärvning i hemvändare Sam Larsson boostade till returen på Ghelamco Arena.

Kommer det räcka? Nej, jag tror inte att Blåvitt lyckas göra samma sak som i Estland. Gent är ett betydligt bättre lag även om de kanske inte visade det nämnvärt senast.

IFK hade nog behövt få med sig åtminstone ett kryss från hemmaplan för att jag skulle tro på avancemang till playoffet i nästa runda – men Jocke Björklunds mannar får gärna resa sig på nio igen och motbevisa mig.