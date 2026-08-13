Stroud får ny lagkamrat – Herrington ansluter

Elliot Stroud har lämnat Mjällby för Hull City.

Nu får han en ny lagkamrat, nämligen Lucas Herrington.

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Premier League-nykomlingen Hull City fortsätter att förstärka truppen inför den nya säsongen.

Nyligen anslöt Elliot Stroud från Mjällby och tidigare under sommaren har klubben även värvat spelare som Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis och Jens Hjertø-Dahl.

Nu är ytterligare en värvning klar. Hull har säkrat 18-årige Lucas Herrington från Colorado Rapids i MLS.

Enligt The Athletic landar övergångssumman på upp till 23 miljoner dollar, motsvarande omkring 220 miljoner kronor inklusive bonusar. Det gör försvararen till en av de dyraste spelarna att lämna MLS genom tiderna.

Om samtliga bonusar faller ut kan Herrington dessutom bli den dyraste australiske spelaren någonsin.