JUST NU: Hammarby och Malmös lottning i Europa
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Hammarby och Malmö FF är vidare i Europa Cup.
Nu väntar åttondelsfinaler för svensklagen.
I fjol gick Hammarby till final i Europa Cup där man föll mot BK Häcken, i år vill man ta sig hela vägen till final. Malmö är på en historisk Europa-resa.
Hammarby och Malmö vann sina kval till Europa Cup mot Rangers respektive St Pölten. Svensklagen vann dubbelmötet säkert och stabilt och nu väntar åttondelsfinaler.
För Malmö FF blir det Ajax och för Hammarby blir det Spartak Myjava. Vinnarna i dessa matcher kommer mötas i kvartsfinalen och det innebär att det kan bli ett svenskmöte redan då.
Åttondelsfinalen spelas den 28-29 oktober och returen blir 10-11 november.
Så här spelas åttondelsfinalerna:
Real Sociedad – Fenerbahce
Rosenborg – Brøndby
SK Brann – Czarni
Ajax – Malmö FF
Sparta Praha – Toreense
Spartak Myajava – Hammarby IF
PSV – Frankfurt
Wolfsburg – Feyenoord
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