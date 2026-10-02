Ellie Junetoft missar derbyt – ryggskada sätter stopp
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AIK:s stora talang Ellie Junetoft är skadad.
Hon missar därmed derbyt mot Djurgården.
AIK har flera stora talanger som har gjort en fin säsong i damallsvenskan. En av dem är Ellie Junetoft som spelat i både Hammarby och Malmö FF. Nu är hon uttagen till U23 landslaget som samlas på måndag.
Nu har hon däremot åkt på en smäll. Hon är skadad och missar AIK:s derby mot Djurgården på söndag. Hon har drabbats av en ryggskada och när hon kan vara tillbaka är oklart.
– Det är såklart tråkigt att Ellie missar derbyt. Hon befinner sig i rehabilitering för en ryggskada och är inte tillgänglig för spel i helgens match, bekräftar AIK:s sportchef Zinar Spindari i en kommentar till Fotbollskanalen.
AIK ligger fyra i damallsvenskan, två poäng upp till Malmö FF på en tredjeplats.
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