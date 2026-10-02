Beskedet: Junetoft lämnar återbud – Pelgander ersätter

U23-landslaget samlas på måndag.

Nu har förbundskapten Magnus Wikman fått tänka om.

Ellie Junetoft lämnar återbud och ersätts av Elsa Pelgander.

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Under tisdagen tog förbundskapten Magnus Wikman ut sin U23 trupp som ska möta Finland och Tyskland.

Då presenterade han en trupp med flera talanger så som Fanny Peterson, Nova Selin och Ellie Junetoft. Den sistnämnda har däremot tvingats lämna återbud.

Fotbollskanalen har bekräftat att Junetoft har drabbats av en ryggskada som sätter stopp för spel i söndagens derby. Nu kommer nästa smäll, enligt SvFF har talangen nu lämnat återbud till samlingen.

Hon ersätts av Djurgårdens Elsa Pelgander.