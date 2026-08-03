Gillade inte alls VSK-banderollen: ”Inte kul att se”

I oktober 2024 åkte Västerås SK ur allsvenskan efter förlust borta mot Djurgården.

En skadad Mikael Marqués satt på läktaren som skadad VSK-spelare och såg en banderoll från den tillresta klacken som han inte alls gillade.

– Det stod typ ”Fuck allsvenskan” och det var inte så kul att se, man vill ju spela i högstaligan, säger Marqués som nu ställs mot VSK med just Djurgården i Stockholm.

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Det var i Västerås SK som Mikael Marqués slog igenom med dunder och brak i allsvenskan våren 2024 innan den skada han åkte på i juli samma år som höll honom borta från spel resten av säsongen.

Därmed var Marqués inte med i bortamötet med Djurgården i oktober när VSK föll med 2-1 vilket betydde degradering till superettan.

Men Marqués följde inte med laget ner till landets andraliga.

I stället skrev en skadad Marqués på för Djurgården inför förra årets allsvenska.

– Jag hoppades ju få en ny chans i allsvenskan, men jag hade ju ingen koppling till allsvenskan överhuvudtaget bortsett från min säsong i VSK, men sedan ringde Bosse (Andersson, dåvarande sportchef i Djurgården) och det blev ju skitbra, säger Marqués till FotbollDirekt som nu under måndagskvällen ställs mot sitt gamla Västerås SK på 3Arena.

– Det hade varit kul att få hoppa in, höra buropen. De vill ju psyka en så klart, säger 24-åringen och syftar på VSK-supportrarna.

Du räknar med burop?

– Ja, de buade ju sist när vi möttes i en träningsmatch inför säsongen. Då gjorde Max Larsson assist och Patric Åslund mål, säger Marqués och skrattar kring de två andra forna VSK-spelarna i Djurgården.

– Max och Patric blev också utbuade, men det är som sagt mest för att psyka tror jag. Västerås är ett fint ställe och en väldigt fin klubb.

Tappat sin startplats i Djurgården – trots slopade semestern

Marqués nämnde ovan att han hoppas på ett inhopp mot VSK. Mittbackens sits har ändrats radikalt efter VM-uppehållet då han tappat sin startplats.

I omstarten mot BK Häcken visades han ut per omgående efter en tuff tackling i sitt inhopp i slutminuterna och efter två matchers avstängning blev han kvar på bänken senast mot Degerfors.

– Du får fråga coach varför det blivit så. Jag vet inte riktigt själv, säger Marqués om petningen efter VM-uppehållet.

Kände du i sämre form efter semestern?

– Nej, jag stannade till och med kvar i Stockholm för att träna och köra rehab. Så jag åkte inte iväg någonstans. Men jag vet inte, han (Jani Honkavaara) ville kanske testa något nytt. Men jag är van vid att studsa tillbaka, det är bara att göra det igen, säger Marqués vars Djurgården har tre hållna nollor senaste fyra matcherna där det dessutom blivit tio poäng av tolv möjliga.

Minns tunga degraderingen: ”Jag var nästan mållös”

I kväll klockan 19 tar Djurgården emot Västerås SK – snart två år sedan som matchen spelades i oktober där VSK åkte ur allsvenskan. På läktarplats såg Marqués då en banderoll från VSK-klacken som han inte alls gillade.

– Det stod typ ”Fuck allsvenskan” och det var inte så kul att se, man vill ju spela i högstaligan, så jag förstod inte varför de skrev så… Men samtidigt visste jag att VSK hade kapaciteten att ta sig tillbaka till allsvenskan och det gjorde de ju också direkt igen, vilket var kul.

Hur minns du själv uttåget med VSK på just 3Arena mot Djurgården?

– Jag var nästan mållös. Vi åkte ur och jag kunde heller inte bidra på planen, det var tufft.