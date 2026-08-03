Uppgifter: Milan har nobbat bud på Rafael Leão

Rafael Leão drar till intresse.

Nu ska Milan ha nobbat bud från storklubb.

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Rafael Leãos framtid i Milan är fortsatt oviss.

I slutet av juli rapporterade italienska medier att Fenerbahçe förberedde ett jättebud på den portugisiske stjärnan. Uppgifterna dementerades dock av den turkiska klubben.

Nu kommer nya uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano. Enligt honom har Fenerbahçe lagt ett bud om att låna in Leão med en köpoption.

Milan ska dock ha sagt nej direkt. Enligt Romano är Serie A-klubben inte intresserad av någon utlåning, utan är endast beredd att släppa 26-åringen genom en permanent övergång.

Leão har själv signalerat att han vill lämna Milan under sommarens transferfönster. Förutom Fenerbahçe har han den senaste tiden även kopplats samman med Tottenham, Manchester United och Galatasaray.

Rafael Leão har spelat för Milan sedan 2019 och portugisen har noterats för 80 mål och 65 assist på 290 tävlingsmatcher i klubben.